TUGITOOLIS SPORTLANE | Aasiat vallutav Eesti autosportlane: kui masinas on 70 kraadi, mõjub see nagu saun 

Kaua õpib ringrajasõitja üht rada selgeks? Kui väike see eksimisruum rajal tegelikult on? Milline on sõitjakarjääri kõrvalt paralleelselt mehaanikainseneriks õppinud eestlase suurim õnnetus ning kuidas see teda mõjutas? Mis on suurim näit, mille ta gaasipedaali vajutades spidomeetrile mananud?