Sukeldujad leidsid Uus-Meremaa vulkaani juurest kuus surnukeha 

Kuigi püsis risk uueks vulkaanipurskeks, saadeti päästjad reedel saarele. Võimud teadsid kuue kadunud isiku asukohta ning päästetöö käis kiiresti. Surnukehad toimetati kopteriga saarelt minema. Siiski ei saa päästetöödele kriipsu peale tõmmata, sest kahe inimese laipu pole veel leitud. „Me teame, et vähemalt üks surnukeha on vees ning sukeldujad üritavad seda leida. Me teeme kõik endast oleneva, et kaks lahkunut üles leida ning saarelt minema toimetada,“ kinnitas politseiülem Mike Bush.