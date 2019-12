Eesti uudised IMIKUNA TULESURMAST PÄÄSTETUD MEES: ema tõi mind leekidest välja, aga see põleng hävitas vanemate ilusa elu! Arvo Uustalu , täna, 21:30 Jaga: M

KODU OHUTUKS: Ihaste traagilist põlengut silmas pidades soovitab Hardo Tann vanad veneaegsed juhtmed võimalikult kiiresti välja vahetada. Foto: Erakogu

„Kuna ma olin 57 aastat tagasi toimunud kodutalu põlengu ajal alles kahekuune, siis mõistagi sellest ma midagi ei mäleta. Küll aga on mul harjumus, et kui lähen kuskile külla, siis vaatan, kas inimestel suitsuandur ikka on,“ räägib Hardo Tann, kes on tänu oma ema ennastsalgavusele elus.