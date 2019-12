GALERII | Tantsu ja laulu juubeliaasta lõpetamisel jagati preemiaid 

Peeter Perens on Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori peadirigent ja Eesti Panga kammerkoori dirigent. Muusikalise hariduse omandas ta Tallinna Konservatooriumis koorijuhtimise erialal ning õppis ka Eesti Muusikaakadeemias ooperilaulmist. Perens on töötanud kümme aastat G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimise õpetajana ja olnud ka koorijuhtimise osakonna juhataja.

Peeter Perens oli tänavuse juubelilaulupeo „Minu arm“ peadirigent, mille avakontsert oli pühendatud õpetajatele. Perensi õpetaja Silvia Mellik ütles juubelipeo tule süütamisel antud intervjuus, et on tänulik võimaluse eest töötada nii armsate ja andekate õpilastega, kes on jõudnud laulupidusid juhatama. „Igaühest ei saa laulupidude üldjuhti. Hulgast võrsub üks. Peab olema valvas, et märgata neid, kellel on omadused saada laulupeo üldjuhiks. Neid ei ole palju, aga kes nii kaugele saavad, näitavad end heast küljest,“ rääkis Mellik.