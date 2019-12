SÜTTIVAD KODUMASINAD: kõige tuleohtlikumad on pikendusjuhtmed 

Tänavu on elektriseadme riketest alguse saanud 60 eluhoone tulekahju. Eelmisel aastal süttis seetõttu 71 ja üle-eelmisel aastal 76 eluhoonet. Tänavune kõige hullem õnnetus juhtus sel nädalal teisipäeva öösel vastu kolmapäeva, kui Tartus Ihaste linnaosas süttis elumaja. Tulekahju, milles hukkus viieliikmeline perekond, sai esialgsetel andmetel alguse külmkapist või selle ühendusest vooluvõrku.

Lõuna-Eesti kodumasinate parandajad teavad rääkida, et purustusi ja elektrikatkestusi põhjustanud sügistorm tegi rängalt liiga ka kodumasinatele. Eriti moodsamatele, mis on täis pikitud elektroonikat. Ivar Juks ütleb, et tormist tingituna juhtus tõesti palju ülepingest tekkinud elektroonikarikkeid. Ohvriks langesid peaasjalikult kodumasinad, mis on kogu aeg voolu all – külmikud, pesumasinad ja nõudepesumasinad. Ta ütleb siiski, et selline ülepingest tingitud rike ei tekita tõsisemat põlengut. Masin lihtsalt ei tööta.

„Arvan, et neil juhtudel, kus kodumasin on põlema läinud, pesitseb probleem mujal. Olen paljudes kodudes käinud kodumasinaid parandamas ja inimesed kasutavad tihtilugu nõukaaegseid pikendusjuhtmeid, mis on mõeldud ainult valgustitele. Kõigele lisaks on need veel ilma maanduseta,“ lausub Juks.

Ta lisab, et tegu on vägagi levinud probleemiga. „Hea näide on pesumasinad, mis üldiselt asuvad vannitoas. Aga veneaegsetel majadel pole vannitoas ühtegi pistikupesa. Ja siis on veetud juhtmed igal poole laiali kööki või koridori. Ma alati räägin siis inimestele, et see on äga ohtlik,“ sõnab meistrimees ja paneb kõigile südamele, et rikkevoolukaitse on väga tähtis abivahend tuleohutuse tagamiseks ning võib päästa nii mõnegi elu.

Vingugaasiandur kohustuslikuks

Valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, mille järgi muutuks seni vabatahtlik vigugaasiandur kohustuslikuks puupliidi, -ahju ja -kaminaga eluruumides kohustuslikuks. Seadusemuudatus peaks parandama tuleohutust ja muutma ka sellega seotud asjaajamise lihtsamaks.