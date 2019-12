Küsimus | Kas Keskerakond lubas hoolduskindlustuse maksu ka enne valimisi? 

Tanel Kiik, sotsiaalminister, Keskerakond: Keskerakond peab oluliseks, et riigivõimu teostataks austusega inimeste ja nende põhiõiguste suhtes. Erakonna valimisprogrammis on kirjas, et meie eesmärgiks on Eesti ühiskonna majandusliku ja sotsiaalse kihistumise ohjamine ning vaesuse vältimine ning kõigile Eesti inimestele sotsiaalse turvatunde ja väärika elu tagamine. Sealhulgas oleme toonud välja, et sotsiaalhoolekandekorraldus peab keskenduma üksikisikute ja perekondade toimetuleku toetamisele neile omases keskkonnas ning vajadusel keskkonna ümberkujundamisele.

Pikaajalise hoolduse teenused on Eestis kahjuks alarahastatud ning juba praegu ei ole abi kõigile kättesaadav. Erinevaid hoolekandeteenuseid ja abi saadakse praegu kokku hinnanguliselt 80 000 eri teenuskohal, kuid tegelik teenuste vajaduse suurusjärk oleks ligikaudu 130 000. Rahvastiku vananemisega kaasneva kõrvalabivajaduse ja erivajadusega inimeste hulga kasvu arvesse võttes suureneb tulevikus veelgi nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele. Teenustele ligipääs sõltub üha enam teenusekasutaja maksevõimest ning eriti suur risk ongi just madalapalgalistel inimestel.

Omaosalus on pikaajalise hoolduse teenuste puhul paraku viimase kümne aasta jooksul kasvanud 60%-lt 80%-le ning on selge, et vajame jätkusuutlikumat ja tõhusamat rahastusmudelit, millega oleks meil tulevikus võimalik tagada inimeste heaolu kogu elukaare vältel ning mis peaks olema iga riigi üks peamistest eesmärkidest. Kui võrdleme end teiste Euroopa riikidega, siis me panustame SKPst ca 0,4% valdkonda, kuhu mitmed riigid suunavad 2–3% SKPst. Panustades kordades vähem kui näiteks meie põhjanaabrid, ei ole võimalik pakkuda võrreldavat teenust ja kvaliteeti ning sealjuures maksta selles valdkonnas töötavatele inimestele väärikat palka.