Vanad eestlased ootasid jõule rohkem kui miskit muud 

Kas mütoloogilised olevused tulevad siis välja pimeduse saabudes?

Kõige värskemad Õhtulehe uudised otse sinu postkasti Võib-olla ainuke, kes pimedust ei kartnud, oli katk. Ülejäänud kahtlased tegelased tulid välja siis, kui päike loojus ning kadusid kuke kolmanda kiremise peale. Seetõttu ei tohtinud näiteks sauna päikese loojudes minna. Pimeduse saabudes muutus vesi vereks ning vanapagan tuli oma pojale saunast naist otsima.

Sel talvel on inimestel võimalik mõnede müstiliste olenditega Eesti Vabaõhumuuseumis kohtuda. Meil saab peagi alguse võimas projekt nimega „Pööriöine pulmapidu“. Sellele on valgusinstallatsioonid loonud kunstnik Taavi Varm, stsenaarium on pärit Andres Noormetsa sulest ning muusika on kirjutanud Ardo Ran Varres. Muinaslugu sisaldab meie rahvapärimust ning näitab, kellesse või millesse vanad eestlased uskusid. Nii saab teha muuseumis jalutuskäigu ning tutvuda vaarvanematega koos elanud müütiliste tegelastega nagu majahaldjas, maa-alused, vanatühi või kratt.

Ka Jõuluküla fookus on tänavu erinevate ajastute jõuluuskumustel. Näiteks Sassi-Jaani talus saab näha 90ndate jõulumelu ja ostuhullust. Pulga talus räägitakse aga pigem paganlikest kommetest ning tutvustatakse traditsioonilisi 19. sajandi jõulukombeid. Nulli-Maie saunas vestetakse õudusjutte igasugustest kodukäijatest ja majahaldjatest, koerakoonlastest ja mardustest, keda vanavanaemad olevat uskunud ja oma silmaga näinud.

Eesti Vabaõhumuuseumis saab aimu vanade eestlaste jõulukommetest. Foto: Toomas Tuul

Kui tõetruud on müütilised tegelased, kes on „Pööriöises pulmapeos“ kujutatud? Kuidas on nad jõuludega seotud?

Tegelased on loodud Taavi Varmi äranägemise järgi ning kindlasti on seal tõetruudust sees. Teispoolsuse jõud tulid sageli ka jõulude ajal uste taha kondama, aga kuna tugevad kaitseabinõud võeti tol ajal kasutusele, siis ei pääsenud nad tuppa. „Pööriöises pulmapeos“ on tegelasi teispoolsusest, mõned neist hirmsad, teised pisut armsadki. Kõik tegelased ei olnud halvad, nt majahaldjas, kellele valati alati esimene jõuluõlu, et ta kodu hoiaks ja kaitseks.