Juhtkiri | Käegalöömise eelarve 

Olgu nende hinnangutega kuidas on, kuid mitme olulise lubaduse murdmist pole valitsusliidul tõepoolest kuidagi võimalik tagasi ajada. Näiteks ei hakka täiskoormusega õpetajate pangaarvele tulevalgi aastal laekuma 120% keskmisest palgast. Vaevalt on keegi unustanud ka lubadust teadusinvesteeringute tõstmisest kuni 1% SKTst, mis küünib riigieelarve järgi ainult 0,75 protsendini.

Traktoritega Toompeale tulnud põllumeestegi pahameel sai pelgalt jahutatud, kui koalitsioonierakonnad otsustasid viimasel hetkel eraldada valitsuse reservidest viis miljonit eurot lisaks top-up-toetusteks, jättes teist samapalju küsitust andmata. Tõsi – valitsusliit saab nüüd kiidelda, et lubatud maksurahust on kenasti kinni peetud. Kuid seegi rõõm võib jääda üürikeseks, vaadates, millise jõulisusega püüab peaministrierakond algatada maksudebatti ja pakub välja üha uusi võimalikke makse.

Kui maksumuudatuste üle võibki vaidlema jääda, siis tähelepanuväärne on, millise üksmeele on riigikogulased leidnud selles osas, et riigieelarve tuleb koostada põhimõtteliselt teistmoodi – nii moodustati kolmapäeval kõikide parlamendierakondade liikmeid kaasav riigieelarve arusaadavaks muutmise toetusrühm.

Et kiirustades – valimisaastal ei saa ajasurvet tõepoolest eitada – ja olukorras, kus 80% kuludest on justkui kivisse raiutud, ei saagi paremat tulemust oodata, tunnistas ka rahanduskomisjoni isamaalasest esimees Aivar Kokk. Seda kõrgemad on ootused uueks aastaks, kui valitsusliit on lubanud põhjalikku riigieelarve revisjoni.