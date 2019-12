BLOGI | Heitlus Brexiti tuleviku nimel: kas peale jääb Johnson või Corbyn? 

Briti parlamendis on 650 kohta ning enamusvalitsuse moodustamiseks vajab valimist võitja neist vähemalt 326. Realistlikult on selline võimalus vaid kahel erakonnal: tooridel eesotsas peaminister Boris Johnsoniga ning leiboristidel, keda juhib Jeremy Corbyn. Põhimõtteliselt on võimalik ka, et eesmärki ei saavuta kumbki partei, mis puhul jääb peaministrikoht automaatselt sellele, kelle käes see viimati oli. Johnson peab siis aga leidma kas mõttekaaslasi, kellega koos valitsusse minna või hakata juhtima vähemusvalitsust, mis aga tõenäoliselt Brexiti osas suurt midagi ära teha ei saa.