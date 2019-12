FOTOD | President Kaljulaid Poolas: Eesti on valmis ÜRO julgeolekunõukogu liikme kohustusteks 

President Andrzej Duda andis foorumil Eesti riigipeale üle ÜRO lipu tähistamaks Eestile julgeolekunõukogu Ida-Euroopa riikide grupi liikme teatepulga üleandmist.

„ÜRO julgeolekunõukogul on oluline roll maailmas aset leidvate konfliktide haldamisel ning Eesti soovib anda maailma julgeoleku tagamisse oma panuse. Meie eesmärkideks on ka pöörata rohkem tähelepanu kliimamuudatustest tulenevatele julgeolekuohtudele ning küberjulgeolekule,“ lausus Vabariigi President. Eesti kavatseb ka jätkata Poola tööd Ukraina ja Gruusia küsimuse rahvusvahelise tähelepanu all hoidmisel, lisas president Kaljulaid. Poola oli ÜRO julgeolekunõukogu valitud liige aastatel 2018 ja 2019, Eesti alustab oma kaheaastast perioodi julgeolekunõukogus 1. jaanuaril 2020.

Kahepoolsel kohtumisel Poola riigipeaga arutati meie riikide kahepoolseid suhteid, koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides, regiooni julgeolekut ning Euroopa Liidu idapartnerluspoliitikat. Peatselt möödub 100 aastat Poola ja Eesti diplomaatiliste suhete sisseseadmisest. Vabariigi Presidendi sõnul on Eestil ja Poolal väga hea koostöö rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ka NATOs ning Eestil on hea meel, et jaanuarist on Ämaris esimest korda Poola lennuväelased.

President Kaljulaidi sõnul on Poola Eestile olulisim ja suurim väliskaubanduspartner Kesk-Euroopas ning Eesti ettevõtete huvi Poola turu vastu on märgatavalt kasvanud, eriti suur potentsiaal on koostööl idufirmade valdkonnas.