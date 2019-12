Keskerakond vaidleb järelevalvekomisjoniga – pall visati tagasi võlgades peaministripartei õuele 

ERJK seadis oktoobris kahtluse alla kolme suure Eesti erakonna jätkusuutlikkuse: Keskerakond, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid olid kõik kolmanda kvartali seisuga rahadega miinuses. Peaministripartei numbrid: erakonna netovara on negatiivne summas 813 000 eurot ja üle kuue kuu maksetähtaega ületanud ostuvõlad moodustavad 508 000 eurot. Seetõttu nõuti parteilt kahte dokumenti: suurima võlausaldajaga allkirjastatud maksegraafikut ning finantsplaani rahadega nulli jõudmiseks.

Nüüd on läbi riigikogu avaliku dokumendiregistri peetavas sõnasõjas jõudnud vastamiskord ERJK kätte ning nad võtsid selle ette ülima põhjalikkusega. Täisdokument on tunduvalt pikem sellest artiklist, kuid huvilised võivad selle alla laadida Riigikogu kodulehelt. Lühidalt kokkuvõttes on komisjoni vastused aga järgnevad:

„1. Komisjonile annab pädevuse erakondade finantsvõimekuse kontrollimiseks EKS (erakonnaseadus – toim) § 12¹⁰ lg 1.

2. Võlgnevuse pikaajalisus on hinnanguline kriteerium, mida komisjon hindab koosmõjus kõikide asjaolude ja tõenditega. Samas on kohtupraktikas leidnud kinnitust, et alates kuuekuulist võlgnevust võib lugeda pikaajaliseks. Pikaajalise võlgnevuse olemasolu omakorda võib, kuid ei pruugi, sõltuvalt asjaoludest, anda aluse arvamuseks, et erakond on saanud keelatud annetuse.

3. Komisjon nõuab erakonnalt finantsplaani avaldamist ning erakonna ja tema koostööpartneri vahel sõlmitud dokumentide esitamist EKS § 12¹⁰ lg 1 ja § 12¹¹ lg 6 alusel.

Seda, kas erakonna tehingud on kooskõlas erakonnaseadusega, kontrollib komisjon EKS § 12¹⁰ lg 1 alusel. Nimetatud kontroll hõlmab muu hulgas selle kontrollimist, kas erakonna tehingud on vastavuses turutingimustega ja majandustegevuses tavapärased. EKS § 12¹¹ lg-st 6 tulenevalt on komisjonil pädevus erakonnalt dokumente nõuda ning erakonnal on kohustus dokumendid esitada.“