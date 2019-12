Euroopa karmistab reegleid: tulevikus peab isegi Petseri vanaema aiaõunte koju toomiseks eriluba küsima 

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõuniku Olga Lavrentjeva selgitas, et srtifikaadita Euroopa Liitu sisenedes konfiskeeritakse sisseveoks keelatud saadused või taimed ja hävitatakse. Erandina võib ilma tõendita siise tuua viit liiku puuvilju: banaane, duriane, ananasse, datleid ja kookospähkleid.

Taimede ja taimsete saaduste sisseveo kord kolmandatest riikidest muutus selleks, et takistada ohtlike taimekahjustajate levikut. Euroopa Liidus ja sh Eestis hakkavad kehtima uued ja karmimad reeglid, mille eesmärk on võidelda ohtlike taimekahjustajate leviku vastu. Seega on alates 14. detsembrist EL-i mittekuuluvatest riikidest (näiteks Venemaa) saabuval reisijal keelatud ilma fütosanitaarsertifikaadita kaasa tuua taimi, lõikelilli, värskeid puu- ja köögivilju, aed- ja metsamarju ning seemneid.