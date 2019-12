VASTUSAMM: Venemaa saadab riigist välja kaks Saksa diplomaati 

Tegemist on vastumeetmega Saksamaa välisministeeriumi läinud nädala kolmapäeval tehtud otsusele, saata välja kaks Venemaa diplomaati. Ajendiks oli Gruusia passiga tšetšeeni Zelimhan Hangošvili mõrv 23. augustil Berliinis ning eelmisel nädalal selgus, et Berliinis eeluurimisvanglas oma saatust ootav mõrvar tegutses suure tõenäosusega Vene salateenistuste ülesandel.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov on kinnitanud, et kõik väited Vene võimude seotusest Hangošvili mõrvaga Berliinis on alusetud. President Vladimir Putin seevastu väitis esmaspäeval Pariisis, et Berlinis mõrvatud Zelimhan Hangošvili oli bandiit ja mõrvar, kes organiseeris Moskva metroos terrorirünnaku.