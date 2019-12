Džihadistid ründasid Nigeri sõjaväebaasi, hukkus vähemalt 71 sõdurit 

Hetkel pole ükski grupeering rünnaku eest vastutust võtnud. Siiski on teada, et al-Qaida ja Islamiriigiga seotud võitlejad on käesoleval aastal Saheli piirkonnas rünnakuid korraldanud – vaatamata seal paiknevatele tuhandetele kohalikele- ja välissõduritele. Julgeolekuekspertide sõnul areneb mässutegevus Nigeris väga kiiresti ning rünnakud on aina jultunumaks muutunud. Kohaliku meedia teatel toimus Nigeris ka esmaspäeval rünnak. Siis oli mässuliste sihtmärgiks Inatesist idas asuv Tahoua.