VIDEO | OTSUSTATUD! Berliini pandabeebid said nimeks Meng Xiang ja Meng Yuan 

Täna kaaluvad pandapojad juba ümmarguselt kuus kilogrammi ning esmaspäeval anti teada et mõlemad on isased. Samuti said nad Hiina traditsioonide järgi 100 päeva pärast sündi nimed: Meng Xiang ja Meng Yuan, mis hiina keeles tähendavad vastavalt „kauaoodatud unistus“ ja „täitunud unistus“. Berliini jäävad pandapojad kaheks kuni neljaks aastaks, seejärel viiakse nad Hiinasse. Arvestades Hongkongis toimuvaid meeleavaldusi pakuti Berliini pandapoegadele nimedeks ka Hong ja Kong, kuid nimepanekul otsustati siiski poliitikat vältida. Pealegi tuleb kõigi loomaaedades sündinud pandade nimed Hiinaga kooskõlastada.

Pandakaksikute sünd Berliinis on tegelikult tõeline haruldus, sest tänavu on maailmas sündinud vaid 60 pandapoega, kellest kolm surid. Berliini loomaaias viibivad alates augustist kuni tuleva aasta veebruarini ka Hiina eksperdid, et nõu ja jõuga abiks olla. Hiina pandaeksperdi Jiangchao Lani sõnul on Meng Xiang ja Meng Yuan väga terved ja imeilusad. Praegu on nende põhiülesanne emapiima juues kiiresti kasvada ning korralikult käima õppida.

Praegu lõbustab külastajaid isapanda Jiao Qing

Berliini loomaaia külastajaid lõbustab seni, kuni pandaema koos poegadega tuleva aasta algul avalikkuse ette tuleb, vaid üheksa-aastane üle 100 kilogrammi kaaluv isapanda Jiao Qing, kes teisipäeva hommikul kõndis väärikalt aedikus ringi ning pugis aeg-ajalt bambusvõrseid. Päevas sööb ta neid kuni 40 kilogrammi.

POSEERIB: Isane hiidpanda Jiao Qing Berliini loomaaia külastajate ees seismas. Foto: Aadu Hiietamm