Kiviõli kool hakkab streikima 

Kooli esindaja Mariliis Randmer ütles, et kuna see on nende kooli jaoks esimene streik, siis ei oska nad veel öelda, kuidas kõik kujuneb ning mida nad selle raames ette võtavad, aga kindel on see, et lapsed on sellel ajal hoitud ja kaitstud ning lastevanematel pole muretsemiseks põhjust.