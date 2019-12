GALERII | Laste siirad soovid jõuluvanale: ralliauto, purk kondenspiima, juuksehari ja 3D pliiats 

"Mõte loeb!" võtaksin need soovid üheselt kokku, sest tänu neile saadetistele on näha, kui siirad ning lihtsad on laste soovid.

Katki lõigatud tšekil seisavad üheksa aastase tüdruku read. Laps kirjutab, et on olnud koolis väga tubli ning soovib kingiks 3D pliiatsit, kõige rohkem aga armastust ja rahu.

Mõne kirja autor ei taha aga mitte midagi. Nad on haaranud pliiatsi selleks, et hoopis jõuluvanale kingitus läkitada. Läbi mitme ümbriku on tunda, et selles peitub pisike mänguasi. Lahtiste kaartide pealt saab lugeda head uut aastat soovivaid ridu.