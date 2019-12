VIDEO | Valitsus: teeme vinguandurid kohustuslikuks!

„Me saame oma energia suunata sinna, et panustatakse rohkem profülaktilisse tegevusse ehk ennetamisse. Et kohalikud omavalitsused ja pääste saaksid veel paremini inimetsega koostööd teha. Rohkem tööd, rohkem vaeva, rohkem innovatiivseid ideid ja minu hinnangul on päästeamet kasvava intensiivsusega ja olulisusega asutus,“ kommenteeris teemat siseminister Helme. Ministri sõnul on see nädal olnud erandlik, kuna tulesurma on läinud kokku 8 inimest, kuid Helme sõnul näitab üldine tulesurmade statistika lanemistrendi. „Intensiivistatud ennetustöö on andnud oma tulemuse, kuid seni kuni on ka üks hukkunu, seni on meil arenguruumi. Ma arvan, et küttekehade reister ja selle järgi vajadusel ettekirjutuste tegemine on hea viis tuleohutust tagada,“ lisas ta.