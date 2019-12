Indoneesia koopast leitud maalingute vanuseks hinnatakse 44 000 aastat 

Maalingud kujutavad erinevaid elukaid, keda jahivad pooleldi-inimesed, pooleldi-loomad, kellel on käes odad ja tõenäoliselt köied. Jahimeestel on kujutatud näiteks sabu ja seakärssasid. Kujutised avastati Sulawesi saarelt Leang Bulu'Sipong 4 nime kandvast koopast. Kogu kõnealune paneel on viis meetrit lai.

Sulawesist avastatud koopamaalingust on leitud ka vanemaid. Eelmisel aastal teatasid teadlased, et Lõuna- Aafrikast leiti kivi, millele oli punase pigmendiga joonistatud muster. Selle vanuseks hinnati umbes 73 000 aastat. Kuigi Indoneesia leiu puhul ei pruugi tegu olla vanima maalinguga, usuvad uurijad, et kujutis võib olla vanim lugu, mis kunagi avastatud. Varem peeti selleks Euroopas leitud 14 000- 21 000 aasta vanuseid joonistusi.