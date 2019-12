TRELLIDE TAHA: kohus mõistis Pärnus lapse tapnud teismelisele mitu aastat vangistust 

„Karistuse taotlemisel võttis prokuratuur arvesse, et süüdistatav on varasemalt korduvalt õigust rikkunud ja talle oli enne saatuslikku löömist juba määratud kõige raskem mõjutusvahend, mida alaealisele on võimalik määrata. On selge, et see noor inimene on vabaduses ohtlik ja ei suuda käituda nii, nagu ühiskond ootab. Prokuratuuri hinnangul on reaalne vangistus ühelt poolt õiglane karistus raske kuriteo eest, ning teiselt poolt pakub noormehele piisavalt distsiplineeritud keskkonda ja võimalust ümber kasvada.“