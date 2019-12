Mart Soidro | Silmakirjalikkusest Simmiga seoses 

Olen hoidnud selle sajandi meie ühel väljapaistvamal poliitikul silma peal. Tükk aega arvasin, et Urmast paelub parlamendipoliitika, seadusandlus. 2003. aastal, kui Res Publica võimule tuli, ennustati, et Reinsalust saab riigi teine mees, president Arnold Rüütli järel. Mäletan Kuku „Keskpäevatundi”, kus Rein Kilk „teadmistepõhiselt” arvas, et Reinsalul pole veel vanus täis (mudilane?) – ärimees ja seltskonnategelane arvas, et on vaja neljakümmet eluaastat, et nii vastutusrikas amet oma turjale võtta. Teadmata, et Eesti on liberaalne riik, elukogemus ja turjal aastad ei maksa selles ametis midagi, praeguses riigikogus võiks ka Ruuben Kaalep spiiker olla. Aga see selleks.

Läksid aastad ja Reinsalul tuli Mart Laarilt kaitseministri portfell üle võtta.

„Reinsalule on ette heidetud populismi ja õõnsalt kõlavat retoorikat. Niikaua kui mina Reinsalut tunnen, on tal helin alati rinna sees helisenud. Ja mida vanemaks ta saab, seda valjemalt ta heliseb,” kirjutasin toona („Suu laulab, süda muretseb”, Sirp, 16.05.2012). Aga kui kord juba südamepuistamiseks läks, siis olgu märgitud, et aasta tagasi, Mart Laari raamatu „Jõuluriik” esitlusel tunnustasin Reinsalut näitlejameisterlikkuse eest. Milline kehastumisvõime, suhtlemisoskus ja oma rollis püsimine – mida sa ikka poliitikult rohkem oskad tahta! Reinsalu ei ole ammu enam kirjakandja, kes etenduse kolmandas vaatuses härrale kirja kätte toob!

Kingsepp, jää oma liistude juurde!

Nüüd kirjutas aga praegune välisminister Herman Simmi ennetähtaegse vabastamise kohta nädalapäevad tagasi sotsiaalmeedias: „Omal ajal seadsin prokuratuurile muude ülesannete seas prioriteediks just riigivastaste kuritegude tõkestamise ning pärast Simmi arreteerimist esitasin riigikogule ettepaneku karistada spioone kuni eluaegse karistusega. Jagage palun seda postitust! Mõistame rahvana reeturi tuhat korda hukka! ”

Mille taha juba tollal mõjuvõimsa Reinsalu ettepanek jäi? Eriti hiljem, kui ta oli justiitsminister (2015-2019)? Reinsalu on pärast suurde poliitikasse tulemist (2003) olnud vaid kolm aastat opositsioonis. Mis keelas tal seda kõike varem tegemast? Simm? Viimased üksteist aastat on olnud riigireeturist poksikott, kelle peal kõik tollased ja praegused poliitikud oma viha ja tegematajätmised on saanud välja elada. Ja kui palju filmimaterjali ja kirjutamisainet on suure suuga spioon andnud meie loovinimestele!

Huvitav oli lugeda tollaseid ajalehti. Meeldetuletuseks: oli 21. september ja aasta 2008. Ilmus TEA kirjastuse entsüklopeedia I köide, Hansapank alustas üleminekut ärinimele Swedpank ja agressor tegutses Gruusias juba teist kuud. Praegustest kohtuotsuse vastu protesteerijatest niipalju, et Urmas Reinsalu oli sel hetkel põhiseaduskomisjoni liige, Raivo Aeg Kapo peadirektor ja Henn Põlluaas vabakutseline publitsist. Paraadi juhatas peaminister Andrus Ansip, kes teatas kohe pärast Simmi vahistamist: „Süüdlane on meil käes. Kõik reeturid peavad arvestama, et jäävad ükskord vahele. 15 aastat vangistust on liiga vähe.” Kange kihk on meenutada, et kõigest kaks aastat varem, kui Simm suurte austusavaldustega kaitseministeeriumist pensionile saadeti, oli ka Ansip kohal – igatahes on arhiivis foto, kuidas „truu koer, medalid rinnas” peremehe suunas andunult vaatab.