Kadunud kummikud ja plaanitav tee tekitavad Valgamaa naabertalunike vahel paksu pahandust 

“Minu poolt on see asi positiivselt lahendatud juba ammu, aga millegipärast naaber ei liiguta seal üldse, tee-ehitus pole tänase päevani alanud,” imestab Puri üks naabritest, Puide talu peremees ja tuntud teraviljakasvataja Mati Nurm, kes käis naabrinaisega notari juures ja tegi servituudi selle teejupi peale, mis üle tema maa läheb.

Paraku läheb rajatav teelõik üle kõrge künka ja sellega Puri rahul ei ole – tema soovib, et uus tee rajataks paarkümmend meetrit künkast allapoole – Lombi talu ja selle peremehe Kalju Sula maadele, kes on aga resoluutne ning enda maa peale teed ehitada ei luba.

Probleeme tekitab ka nimetatud maatüki omandiküsimus, sest 80aastane Puri väidab, et see kuulus kunagi Lohu talule, ent piiriprotokolli järgi on maa seadusjärgne omanik Sula – mõlemad süüdistavad üksteist ka piiripostide liigutamises. Naine süüdistab naabrimeest lisaks veel ka tema kummikute varastamises, mille Puri linna minnes alati teepervele jätab, et pärast poris kõmpimist linnakingad jalga tõmmata, ent ühel päeval neid enam seal polnud – vihane Sula peab süüdistust alusetuks.