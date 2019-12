Kaitse käsi külma ja niiskuse eest 

Mugavus

Head kindad on mugavad. Eriti kui kasutad kindaid pikka aega järjest. Kui lased oma käe vabalt rippu, märkad, et sõrmed ja peopesa ei ole tikksirged, vaid kergelt kaardus. Samuti näed, et pöial ei ole sõrmede rivis, vaid asetseb sõrmerivi vastas, peopesa pool. Mugav kinnas on just niisuguse lõikega, mis sellist käe loomulikku kuju järgib.

Head ja mugavad kindad tunned ära „istutatud pöidla“ järgi, see tähendab, et pöial on eraldi külge õmmeldud. Mugavust lisab ka erinevate tekstiilide kasutamine erinevates piirkondades. Elastne ja veniv kangas käeseljal või sõrmede vahel (kus liikuvus ja hingavus olulisemad), vastupidav peopesas (et kannataks hõõrdumist), nutikas sõrmeotstes (et puutetundlikku ekraani kasutada), hingav peopesas või käeseljal (et liigne soojus välja lasta), sile ja pehme pöidlal (et nina pühkida) jne.

Hoolikalt valitud nahk

Kitsenahk on õhuke, pehme ja sealjuures väga vastupidav. Kitsenahast kinnas kohandub oma käega väga hästi (väga hästi tuntav just voodrita kinnaste puhul). Kitsenahal on looduslik vetthülgav toime, see hingab hästi ja jätab väga hea puutetundlikkuse.

Loomanahk on kitsenahast veidi paksem ja kannatab hõõrdumist veelgi paremini, kuid pole enam nii puutetundlik kui kitsenahk. Loomanahk on samuti vetthülgav ja hingav.