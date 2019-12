Proviisor: kuidas peaksime taluma olukorda, kus meist tuhat korda rumalamad inimesed valitsevad meie üle? 

Meie, apteekrid, apteegireformi pooldajad, oleme väga mures oma elukutse lörtsimise pärast. Kas me tõesti paistame teile lihtsalt müüjatena? Mis te arvate, mida õpitakse 5 aastat ülikoolis? Saage ükskord ometi aru, et me oleme ainsad ravimispetsialistid, meil on väga hea haridus ja me ei taha, et apteegi pidamise eesmärk on iga hinna eest inimeste käest raha kätte saada. See pole tervishoid, see on kaubandus.