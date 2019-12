BLOGI | Suur poliitikadebatt „Esimeses stuudios“

Ratas naaseb Brüsselist homme sõnumiga, et saame järgmiseks perioodiks vähem raha. Kas Eesti on valmis, et saame vähem raha?



Sikkut: Ei ole valmis. Väikesed märgid juba praegu olemas. Et saada rohkem raha, peab valitsus ja ministrid näitama ennast tugevana. Kahju, et kolmandik struktuuritoetustest tuleb maaelusse ja põllumajandusse. Kus on praegu võimekus neid läbi rääkida?



Kui riik ei ole valmis, siis süüdi on rahandusminister ehk teie, Martin Helme.



Helme: Lükkan ümber väite, et hakkame vähem raha saama. Raha väheneb suhtena SKP-st, aga summa ise ei vähene. Väga suur probleem, et tahetakse suurendada meie kaasfinantseerimist. Need asjad pole aga lukku löödud. Vaidleks vastu, et ei ole valmis 1. jaanuaril 2021. aastal, kui algab uus eelarveperiood. Oleme läbi vaadanud plaanid, mida saame kohe käiku lasta. Tuletaks meelde, et Rõivase valitsuse ajal, kui oli EL rahades langus, võeti kasutusele reservid.