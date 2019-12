Kaitsja taotleb Riigikohtult kahtlusaluse võlaküti vahi alt vabastamist

Riigiprokuratuur on esitanud kohtusse süüdistuse, et veebruaris vahistatud Lembitu Kitt (60) kuulus kuritegelikku ühendusse, mis allus staažikale Tallinna allilmategelasele Gennadi Okunevile (64). Kitt ja tema kaitsja Indrek Repnau esitasid Harju maakohtule taotluse Kiti vahi alt vabastamiseks. Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus jätsid vahistamise muutmata. Läinud nädalal esitas kaitsja edasikaebuse riigikohtule, kus taotleb Kiti vahi alt vabastamist. Varem on Repnau öelnud, et kahtlustuses on Kiti tegusid kirjeldatud väga üldsõnaliselt.

19. veebruaril toimunud operatsiooni käigus võttis keskkriminaalpolitsei kinni mitu inimest, keda seostatakse Okunevi kuritegeliku ühendusega, mis on tegutsenud Eestis vahelduva eduga juba 90ndatest aastatest saadik. Kohus võttis eeluurimise ajaks vahi alla neli meest – Kiti kõrval ka grupeeringu väidetava liidri Gennadi Okunevi.