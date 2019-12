Kaitsja taotleb kohtult kahtlusaluse võlaküti vahi alt vabastamist 

Riigiprokuratuur on esitanud kohtusse süüdistuse, et veebruaris vahistatud Lembitu Kitt (60) kuulus kuritegelikku ühendusse, mis allus staažikale Tallinna allilmategelasele Gennadi Okunevile (64). Kitt ja tema kaitsja Indrek Repnau esitasid Harju maakohtule taotluse Kiti vahi alt vabastamiseks. Harju maakohus ja Tallinna ringkonnakohus jätsid vahistamise muutmata. Läinud nädalal esitas kaitsja edasikaebuse riigikohtule, kus taotleb Kiti vahi alt vabastamist. Varem on Repnau öelnud, et kahtlustuses on Kiti tegusid kirjeldatud väga üldsõnaliselt.