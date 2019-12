Baruto visati ööklubist välja: muutusin natukene ülemeelikuks 

Sumomaailma superstaar Baruto ehk riigikogulane Kaido Höövelson saadeti turvameeste saatel ööl vastu eelmist pühapäeva Tartus ööklubist välja. „Sain üle pika, pika aja oma toa- ja trennikaaslastega kokku ning muutusin natukene ülemeelikuks,“ kommenteeris Höövelson juhtunut Virumaa Teatajale. Seda, mis täpsemalt ööklubis juhtus, katab saladuseloor. Hoolimata sellest, et Õhtuleht pöördus riigikogulase poole palvega juhtunu tagamaid avada, ei õnnestunud toimetusel temaga ühendust saada e-kirja, sõnumite ega ka telefoni teel. Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu kutsub üles mõistvale suhtumisele. „Inimlikult on mõistetav, et heade sõpradega kokku saades võib inimene ülemeelikuks muutuda. Ka Kaido on inimene,“ lausub Sarapuu. „Tahan hoopis tunnustada Kaidot suure ühiskondliku aktiivsuse eest. Ta on toetanud vabatahtlikke päästjaid, käinud Pajusti beebiklubis lastega mängimas ning algatas hiljuti koos teise riigikogu kiusamisvaba kooli toetusrühma liikme Maria Jufereva-Skuratovskiga projekti „Maša ja karu“. Samuti on Kaido etendanud suurt rolli Eesti ja Jaapani suhete arendamisel.“