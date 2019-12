JUUDIRIIGI TOEKS, PALESTIINA VASTU: minister Solman käis Iisraelis ametlikul visiidil, kuid vastuolulise toetusallkirja andis eraisikuna 

Reinsalu sõnul on Eestile oluline nii sõprus Iisraeli kui ka USAga. Ta andis mõista, et valitsuse ja diplomaatide seisukohad võivad tulevikuski Palestiina küsimuses võrreldes varasemaga muutuda: „Seisukohad ja resolutsioonid muutuvad, riikide hoiakud muutvad – siin pole midagi kivisse raiutud. On võimalik, et nendes teemades võib lähitulevikus tulla mingeid seisukohamuutusi. Selles pole midagi salajast. Eks välisministeerium siis vastavalt protseduurile neid seisukohti kujundab.“

Solman: austan Euroopa Kohtu otsust

Konverentsil panin koos teiste riikide esindajatega sümboolse allkirja plakatile „Never Again will nations stand silent in the face of boycotts against the Jewish people“. Plakat anti üle kohtumisel Iisraeli riigi peaministri Benjamin Netanyahuga. Tegemist on hea tahte avaldusega, et juudi rahva boikoteerimist ei tohi sallida, nagu on ka plakatil kirjas. Allkirjastatud plakatil ei ole viidet Euroopa Kohtu otsusele. (Plakati pealkiri on fotol hästi näha).