Lüganuse vald kutsub vallandatud Kiviõli koolidirektorit appi 

Uustalule sai saatuslikuks novembri keskel koolimajas korraldatud Reformierakonna noortekogu koosviibimine, kus oli osalisi kokku kuus. Kooli omanikule ehk Lüganuse vallale säärane üritus ei meeldinud – seda enam, et Uustalu ise kuulub oravaparteisse ning vallajuhid on Keskerakonnast ja Isaamast. Tegu olevat olnud poliitilise agitatsiooniga koolimajas ilma lapsevanemaid sellest teavitamata. (Vallavalitsuse esitatud süüdistustest ning miks arvatakse, et tegu oli poliitilise kättemaksuga, saab lähemalt lugeda SIIT.