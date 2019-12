Toomas Alatalu | Ukraina pole põlvili 

Polnud raske märgata, et tema pilk sattus pea kogu pressikonverentsi vältel ikka ja jälle nurka, kus istus Ukraina delegatsioon, ja ta alustas oma juttu sõnumiga, et temaga koos on kohal kogu Ukraina rahvas. Zelenskõi teatas sedagi, et paljuräägitud Ukraina-Vene presidentide kohtumine polnud kahepoolne – mõlemalt poolt istus laua taga seitse meest ja arutati peaasjalikult gaasitarneid, milles kokkuleppele ei jõutud, nagu enamikus muudeski küsimustes peale ööpäevaringse relvarahu kehtestamise ja vangide vahetamise 31. detsembriks.

Küsimustele vastas Zelenskõi hästi, mainides kõike seda, millest vanad kalad vaikisid – võõrvägede olemasolu Donbassis, Venemaa toetatud separatistid, Krimmi kuuluvus jne. Lõpuks aga üllatas ta kõiki tõdemusega, et Ida-Ukraina puhul tuleks küsida ka nende kolme miljoni sõjapõgeniku arvamust, kes asuvad nüüd Ukraina eri osades. Macron ja Merkel konstateerisid, et pärast pikka pausi (eelmine Normandia formaat kogunes oktoobris 2016) on protsess taas käivitunud ja uus kohtumine toimub juba nelja kuu pärast. Seda paigal/vaikseisu ületamist ja nõustumist väikeste sammude tegemisega 31. detsembriks tulebki pidada 9. detsembri Pariisi kohtumise peamiseks tulemuseks.

See oli kohtumine, kus kolm liidrit olid nagu ühel meelel ja neljas selgelt eri meelt. Putini vastustest šokeerivaim oli kindlasti Berliinis tšetšeeni mõrvanud isiku tausta avamine – tapetu olevat olnud bandiit, kelle hingel on 98 inimese elu, ja mõrv olevat see, mis „bandiitide keskel ikka juhtub“. Muu maailm teab, et Saksa võimud tegid kindlaks – tapja oli tapmise eest Venemaal vanglas istunud ja sealt ootamatult vabastatud isik, kelle ilmumine Berliini mõjub nüüd samamoodi kui kahe agendi ja Novichoki ilmumine Salisburysse sel kevadel.

Ukraina järele ei andnud

Sooviti seda või mitte, ent antud ootamatu „selgitus“ lisandus kujundisse, mille oli sama päeva hommikul taasloonud teade Venemaa sportlaste eemalejätmisest järgmise nelja aasta suurüritustelt, sest tuvastati rahvusvaheliste spordireeglite (jutt käib dopingust) jätkuv rikkumine. Venemaa viimase viie aasta toimetamised Ukrainas pole ju ka midagi muud kui rahvusvahelise kooselu reeglite rikkumine ehk siis – kohe kuidagi ei taheta õppust võtta või end natukenegi süüdi tunnistada.

Ehkki lisainfot neliku kohtumisel kõneldust on vähe, on ilmne, et Putin panustas läbimurdele gaasitarnete asjus. Pole juhus, et viimased kaks nädalat on Putin kõikjal ja pidevalt rääkinud, et Venemaa tagab gaasi transiidi läbi Ukraina ja on valmis 25% hinda alla laskma – teema, mida ta kordas ka pressikonverentsil Pariisis. Ka kaasasolnud Kremli ajakirjanikud mainisid igal võimalusel, et energeetikaminister ja Gazpromi juht on samuti kohal. Ükskõik milline gaasitransiidileping Ukrainaga andnuks kohe õigustuse Nord Stream 2 ehitamisele, mis lubanuks kaasehitajatel Merkelil-Macronil Pariisis midagi muud öelda.

Sestap tuleb kohtumise haripunktiks pidada seisu, kui teatati, et algne variant – neliku pressikonverents ja siis Putini-Zelenskõi kohtumine – muutub, ehk siis enne kohtumine ja seejärel pressikonverents. Tagantjärele on selge, et katsed poliitikas kokku leppida luhtusid ja siis panustasid kõik gaasikokkuleppele. Ukraina aga järele ei andnud ja pealegi olnuks kogu protsessi huvides taktikaliselt vale seda teha.