Juhtkiri | Omastehooldus on meie kõigi asi ohtuleht.ee , täna, 18:02

Kas tõsiasi, et juba kaheksa aastat tagasi oli 16% Eesti elanikkonnast rakkes omastehooldusega ja et nüüdseks on see arv ilmselt kasvanud, on ikka kõige mõistlikum ressursside kasutus? Riigi vaatest küll, sest perekondadele pandud kohati ebainimlik hoolduskoormus võimaldab panustada vähem avalikku raha. Ent see on vaid lühike vaade, sest tööst kõrvale jäänud, piskuga läbi ajavatest ja läbipõlemiseni kurnatud omastehooldajatest saavad liiga kiiresti samasugused abivajajad.