KOLMAS POOLAEG | Joseph Saliste räägib ausalt, miks ta Florast pahasena Narvasse läks 

Floras jalgpallihariduse saanud mees ütles keerutamata, et hinge jäi kasvatajaklubi vastu vimm, kui ta aasta alguses sealt laenulepinguga Narvasse siirdus. Miks? Seda lahkab Saliste saates ausalt ja põhjalikult.



Lisaks uurisid ajakirjanikud Karl Juhkami ja Mart Treial, mis Transis ikkagi toimus, et seal hooaja jooksul lausa neli peatreenerit oli. Kas Saliste kolis Narvasse mingisuguste eelarvamustega? Miks ta Aivar Pohlakuga 2015. aastal pärast Eesti meistriks tulekuks pisut tülli läks?



Kui palju Transi president Nikolai Burdakov, kellele paljud heidavad ette mängude ajal varumeestepingil istumist, tegelikult meeskonna treeninguprotsessi sekkub? Millega Paide ta endale meelitas? Vastused saavad need ja paljud muud põnevad küsimused!



Boonusena selgub saates, miks Salistel Narvas kella 5-6 paiku hommikul korduvalt uksele koputati. Saate lõpetab traditsiooniline Coolbeti panustamisrubriik. Hüva kuulamist!