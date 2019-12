Myanmari riigipea eitab, et tema riigis genotsiid toimuks 

2017. aastal alguse saanud konfliktis said surma tuhanded rohingjad, umbes 700 000 põgenes kodudest. Suu Kyi ei eitagi, et vägivald toimub, kuid tema sõnul on see õigustatud, et välja juurida terroristlikud elemendid rohingjade seas. Suu Kyi sõnul on rohingjad ise oma rünnakutega vägivalla endile kaela tõmmanud.

Suu Kyi lubab, et kodumaalt põgenenud rohingjad, kes peamiselt pagesid naaberriiki Bangladeshi, võivad ohtu kartmata naasta. Naine hoiatas ÜROd, et ülejäänud maailm asjasse ei sekkuks. Myanmari maine kaitmise nimel oli raske ka rohingjade olukorda kohapeal kajastada. 2017. aastal vahistasid võimud kaks Reutersi ajakirjanikku, kes kümne rohingja külaelaniku mõrva uurisid. Mehed pääsesid selle aasta mais taas vabadusse.

BBC korrespondent Myanmaris kirjeldab, et naise esinemine ÜRO kohtus jättis etteharjutatud ja närvilise mulje. Mõnevõrra üllatav oli aga, et Suu Kyi kasutas suisa sõna „kannatused“, kui rääkis inimestest, kes oma kodud pidid maha jätma. Sellest hoolimata jättis ta täielikult mainimata massisüütamised, -vägistamised ning -mõrvad, mida sõjavägi rohingjade külades korraldas. Sageli lukustasid sõdurid terve perekonna majja, millele siis tule otsa panid.

ÜRO rahvusvahelise õiguskohtu ette tõi rohingjade vastase vägivalla Gambia, mis on hoopiski väike riik Aafrikas. Gambia esindab paarikümmet peamiselt moslemielanikkonnaga maad, kes kohtule ühispöördumise tegid. Nimelt on Myanmari rahvas peamiselt budistlik, rohingjad aga traditsiooniliselt islamiusku. Mingis mõttes Suu Kyi ei eksi, kui väidab, et konflikti juured ulatuvad kaugematesse aegadesse. Nimelt peavad myanmarlased rohingjasid ebaseaduslikeks immigrantideks ning pole neile kunagi lubanud ei kodakonsust ega sellega kaasnevaid hüvesid.