Eesti uudised KAART | Vaata, kust on leitud seakatkuga nakatunud metssigu Marvel Riik , täna, 15:08 Jaga: M

GALERII

Kütitud metssead. Foto: Teet Malsroos

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Elen Kurvitsa sõnul leitakse viimasel ajal vaid üksikuid metssigu, kellel on tekkinud sigade Aafrika katku positiivsed antikehad, ehk kes nakkuse tagajärjel ei sure, vaid tervenevad. Viimased viiruspositiivsed metsead leiti selle aasta jaanuaris ja veebruaris. Kaardilt on näha, kus on kütitud metssigu ja kus laboratoorsed analüüsid on tuvastanud viirushaigus.