ILMAPROGNOOS | Saartel on teise taseme tormihoiatus, marutuuled möllavad järgmise nädalani 

Neljapäeval jääb Eesti kahe rõhuala piirile ja puhub jätkuvalt tugev lõuna- ja kagutuul. Öö hakul sajab saartel ja Loode-Eestis veidi lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Hommikul on ilm sajuta, aga pärastlõunal liigub Eesti lõuna osast kiiresti põhja poole uus sajuala. Sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, rannikul jääb üle 0 kraadi, päeval -1..+3 kraadi.



Reedel madalrõhuala ja kõrgrõhuala vastasseis püsib, kuid kagu- ja lõunatuul siiski veidi nõrgeneb. Öö hakul sajab veel mitmel pool nii lund, lörtsi kui ka vihma, päeval sajab lörtsi ja vihma kohati. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 0..+4 kraadi.



Laupäeval muutub ilm üle Eesti niiskemaks. Kagutuul tugevneb taas puhanguti kuni 14, rannikul kuni 18 m/s. Öösel sajab kohati, päeval laialdaselt lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ajuti ka vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval +1..+5 kraadi.



Pühapäeval liigub madalrõhulohk lõunast põhja poole üle Eesti. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Öösel puhub veel tugev kagutuul, kuid päeval tuul nõrgeneb ja pöördub lõunasse. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +1..+4 kraadi.



Esmaspäeva öösel ja päeval sajab rohkelt vihma ja lörtsi, kohati sajab ka lund. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval 0..+5 kraadi.



Teisipäeval kiirustab üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +3..+6 kraadi.



Kolmapäevaks jääme madalrõhuvööndisse. Öösel sajab kohati vihma ja lörtsi, päeval muutub sadu laialdasemaks ja tugevamaks. Tuul pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval +1.+4 kraadi.