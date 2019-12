ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kas vanemad inimesed tunneksid Liis Haaveli ära? 

Kahjuks on esinenud juhtumeid, kus eakad inimesed on jäänud ilma oma rahast ja varast. Eelmistel aastatel helises paljudel vanematel inimestel telefonid, kuhu väideti, et nende lähedane on sattunud avariisse ja helistajaks on keegi politseist. Avarii süüdlasel oleks muidugi võimalik kohe pääseda, kui tema eest kopsakas rahasumma makstaks. Üllataval kombel leidus paljusid, kes seda raha maksid. Samamoodi jahivad suvisel ajal Rumeeniast saabuvad mustlased kesklinnas vanainimesi lilleõitega, mille eest tahavad ka korralikku rahasüsti.

See pole ainus, küll on üritatud inimeste varani jõuda tasuta saapaid, arvutiparandust, imelist tervendamist vee õnnistamise abil, imetolmuimejaid või muud träni müües. Õnnetumad on sattunud sarikelm Liis Haaveli ohvriks.

Lisaks on hakanud figureerima petturid, kes on eestimaalastelt petukõnedega välja tüssanud üle kahe miljoni euro. Õhtuleht käis rahva käest uurimas, kas neid on petetud?

“Oi ja kuidas veel. Rahaliselt väga," kinnitab turule läinud naisterahvas, kuidas tema petta sai.

Üks vastutulnud eakas tunnistas, et tema ei ole osa võtnud sellistest vestlustest, millest oleks mingisugune pettus alguse saanud. Teine vanem proua tõdes, et tema on nii hea inimene, et keegi ei ole teda veel petnud ja ta ei peta ka ise.

Veel vastati, et poes sisseoste tehes on raha vähem tagasi saadud.

«Kuuuurija» erisaates: Vanurite hirm - Liis Haavel, toodi välja kuidas Haavel on taaskord vanainimestelt raha välja petnud ja ühe eaka mehe varata jättis.