MUREKOHT: Gröönimaa mandrijää sulab aina kiiremini 

Grupp rahvusvahelisi polaarteadlasi analüüsisid 26aastase perioodi käigus jäädvustatud satelliidipilti Gröönimaast ning jõudsid järeldusele, et saart kattev igijää sulab aastatega aina kiiremini. Kui 90ndatel oli jää sulamise määr kümnendi jooksul umbes üks millimeeter, siis nüüd on see ligi seitse millimeetrit.