VAIKSEL SAMMUL VAIKUSE POOLE: Miks ei avalda prokuratuur roolijoodiku joobe suurust? 

Varasemalt on joobe kohta infot ikka jagatud, kuid sel aastal on see muutunud. Miks korraga roolijoodikute terviseandmed nii delikaatsed on?

Miks siis prokuratuur on võtnud seisukoha, et nemad roolijoodiku täpset joovet enam välja ei anna? Selgub, et tegu on üldise praktikaga, millest prokuratuur lähtub selliste juhtumite kohta info avaldamisel. „Käsitleme joobe suurust kui terviseinfot ning ei avalda seetõttu täpset mõõtetulemust,“ selgitati Õhtulehele prokuratuurist. „Me ei ole kunagi teinud saladust sellest, kas joove on tuvastatud või mitte ning kas mõõdetud joove ületas kriminaalse vastutuse piiri või mitte. Nii anname avalikkusele alati ligikaudse arusaama sellest, kui raske joobega on tegu.“