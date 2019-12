TÕETUND LÄHENEB: neljapäeval otsustab valija, kas Suurbritannia peaministrina jätkab Boris Johnson või võtab tema koha Jeremy Corbyn 

Ja palju on valijaid, kes 2016. aasta referendumi järel on poliitikutes kapitaalselt pettunud. Rahvas tahtis (52% poolt ja 48% vastu) Euroopa Liidust lahkuda, miks siis pole lahkumine toimunud? On neidki, kes näevad just Corbyni leiboriste takistusena Brexiti teel. Corbyn ise tahab Brexiti osas neutraalseks jääda, ehkki Johnson on seda naeruvääristanud: kuidas saaks Corbyni valitsus võimule tulles minna Brüsselisse uusi läbirääkimisi pidama, kui liidril endal puudub asjas seisukoht? Lisaks on neidki, kes ei usalda Corbynit riikliku julgeoleku küsimuses, sest tal on olnud sõbralikke suhteid terroristideks peetavate rühmitustega (IRA, Hezbollah) ning mingis minevikus on ta kinnitanud, et tuumanuppu ta ei puutu, selle vajutamisest rääkimata.

Endiste peaministrite John Majori ja Tony Blairi seisukohavõtt – hääletage südametunnistuse järgi, mitte nende endi parteide poolt – tekitab vaid segadust niigi segases olukorras. Ka on tagasi astunud diplomaat Alexandra Hall Hall, kes oli USAs Brexiti eeskõneleja, öeldes, et ta ei usalda praegust valitsust. Hetkel uuritakse ka Venemaa mõju valimistele, sest nagu selgus, on Corbyni poolt levitatud dokument läbirääkimistest USAga avaldatud internetilehel, millel olla seos Moskvaga. Sellest ei maksa küll järeldada, et leiboristidel on mingi seos Moskvaga.

KAKS KANGET: Boris Johnson (vasakul) ja Jeremy Corbyn. Foto: AP/Scanpix