Tartu surmapõlengu kustutajad psühholoogilist abi ei soovinud: „Me saame hakkama!“ 

Pidevalt pingelisel tööl olevatele päästeametnikele oli viie surnukeha leidmine söestunud majast kindlasti šokeeriv ja päästeamet pakkus meestele psühholoogilist abi. "Mistahes kriisid, õnnetusjuhtumid, kaotused või katastroofid meie teenistujaid tabavad, pakub Päästeamet võimalust kasutada psühholoogilise nõustamise teenust. Nõustamisteenus on kättesaadav kõikidele Päästeameti teenistujatele ametikohast olenemata," ütles Päästeameti personali ja asjaajamise osakonna juhataja Katrin Ehala. "Nõustamisteenuse läbiviimiseks on Päästeametil kokkulepped erinevate psühholoogidega. Vastavalt olukorrale pakutakse teenistujale, kas individuaalset või meeskondliku nõustamist. Loomulikult on võimalik anda ka vabu päevi."