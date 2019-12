PÕLENGUS HUKKUNUD PERE NAABER: Karolina ja Sergei noorem poeg õppis suvel käima ja vanem poeg läks sügisel esimesse klassi 

Hukkunud Sergei ja Karolina kolisid oma kolme pojaga Koidutähe tänavale elama alles selle aasta mais, kuid elurõõmus ja hakkaja pere võeti ümbruskonnas kohe omaks. Seda enam, et Karolina töötas kohalikus Coopis klienditeenindajana ning teda tunti hästi.

Tema sõnul õhtul naabrite korstnast suitsu ei tulnud, kuid ta nendib, et tõenäoliselt läks maja põlema küttekolletest.

„Nad alles hakkasid seda vana suvilat soojustama ja seepärast köeti seda ka veel südaööl ja hiljemgi. Jube. Šokis ei olnud mitte ainult põleva maja juurde kogunenud naabrid, vaid isegi kõike näinud päästjad, kes tulid majast välja värisevate kätega. Maja põles nii suure leegiga, et enne leekide kustutamist ei pääsenud sinna sisse ka päästjad. Seisime jõuetult põleva maja juures ja lootsime vaid, et äkki oli pere õhtul kuskile külla läinud. Aga see lootus kahanes iga hetkega,“ ohkab ta.