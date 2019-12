TÄNUAVALDUS: Kõrgõzstani suusakeskusesse püstitati Vladimir Putini pronkskuju

Suusakeskuse juhi Akbar Rozievi sõnul on tegemist tänuavaldusega Venemaa arenguabifondilt saadud ühe miljoni euro suuruse laenu eest. Roziev ütles, et mäesuusakeskuse moderniseerimiseks küsiti laenu ka Kõrgõzstani pankadelt, kuid nende laenutingimused olid liiga karmid.

Vladimir Putini pronkskuju Zili mäesuusakeskuses Foto: Reuters/Scanpix

Roziev rõhutas, et Vladimir Putin on mees suure algustähega ning on selle kuju igati ära teeninud.