Ettevõtja Tiiu Järvistet kahtlustatakse 8 miljoni omastamise katses 

Üleeile, 9. detsembril peeti rahapesus kahtlustatavatena kinni 36-aastane Andrii, 56-aastane Tiiu ja 40-aastane Aleksei. Kriminaalasjas seni kogutud tõenditele tuginedes on alust arvata, et GFC-s on 2018. aastal varjatud rahapesukahtlaseid tehinguid, mille tulemusena on makseasutuse kaudu liikunud ligi 3 miljonit eurot kuritegelikust tegevusest saadud raha. Lisaks esitati Tiiule kahtlustus selles, et ta püüdis omastada ligi 8 miljonit eurot.

Harju Maakohus vahistas eile prokuröri taotlusel Andrii ja Aleksei, sest prokuröri hinnangul võivad nad vabaduses olles kriminaalmenetlusest kõrvale hoida või jätkata sarnaste tegude toimepanemist.

„Professionaalsed rahapesijad on politseile keeruline väljakutse ja seetõttu on kriminaalmenetlusse vaja teistsugust võimekust taolise kuritegeliku tegevuse tõkestamisel. Eelmisel aastal majanduskuritegude büroosse loodud finantskuritegude grupi töö on hea näide sellest, kuidas finantsvaldkonda tundvad ja valgekraelisele kuritegevusele spetsialiseerunud ametnikud suudavad keerulised ja rahvusvahelise mõõtmega kuriteod avastada juba algusjärgus ning nende toimepanemise kiiresti lõpetada,“ lisas keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur.