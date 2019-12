Politsei otsib Valgas kadunuks jäänud 60aastast Aivarit 

Valga piirkonnapolitseinik Marek Käis rääkis, et Aivari lähedased pöördusid eile kella 16 paiku politsei poole ning andsid teada, et hommikul kodust teadmata suunas lahkunud mees ei ole seni koju naasnud ning temaga ei ole võimalik kontakti saada. „Teada on, et mees lahkus kodust ilma telefoni ning dokumentideta, tal esineb terviseprobleeme ning ta võib end ohtu seada,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik.