Vulkaani kasvav aktiivsus takistab Valgel saarel päästetöid 

Siiani on esmaspäeval aset leidnud katastroofis ametlikult hukkunuks märgitud kuus inimest. Kaheksa isikut on teadmata kadunud, ent väga suure tõenäosusega hukkusid ka nemad – kopterid pole märganud saarel elumärke. Võimud avaldasid lootust, et nad suudavad kolmapäeval saarelt kaheksa siiani leidmata surnukeha ära tuua, ent vulkaan on veel aktiivne. Seega otsustati päästetööd edasi lükata, kuna ei soovita päästjate elusid ohtu seada.

Samal teemal Maailm Uus-Meremaal purskas vulkaan, tõenäoliselt hukkus neliteist inimest Geoloogiliste uuringutega tegelev agentuur GeoNet teatas kolmapäeva hommikul, et alates kella neljast (kohaliku aja järgi) on saarel vulkaaniliste värinate tase märkimisväärselt tõusnud. „Seoses tulevase aktiivsusega püsib situatsioon väga ebakindel. Järgmise 24 tunni jooksul võivad pursked siiski esineda,“ kinnitas agentuur. Sama kinnitab ka vulkanoloog Graham Leonard, kelle sõnul on täna risk tunduvalt suurem kui eile ning näitajad muutuvad hetkel aina hullemaks. GeoNet saab aga jooksvalt situatsiooni kohta uuendusi jagada, sest saarel asuvad mõõtmeseaded on töökorras.

Politsei teatas, et viimased seismoloogilised uuendused tähendavad seda, et päästetiimidel pole muud võimalust kui ettevõtmine edasi lükata ning esimesel võimalusel saarele naasta. Kõigele lisaks tuleb vulkaanilõõrist ka mürgiseid gaase ning Valge saar on kaetud paksu happelise tuha kihiga.