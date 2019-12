Suurettevõtjate uljas plaan: ostame kunagise Hansapanga Eesti rahvale tagasi 

Idee kohaselt ei oleks ostjaks ükski ettevõtjate punt, vaid Eesti riik ja selle kaudu kogu siinne rahvas, sest kohalikel ärimeestel ei ole kusagilt võtta nii palju raha, nagu ostuks vaja läheb – mis sest, et idee taga on väga tõsiselt võetav seltskond, kohaliku ettevõtluse koorekihi liikmed, kelle sekka kuulub nii endisi hansapankureid kui ühispankureid, aga ka tööstureid, kes kõik on valmis ettevõtmisse ka märkimisväärselt oma raha paigutama.