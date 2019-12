FOTOD | Tartus hukkus elumaja põlengus viieliikmeline perekond – ema, isa ja kolm väikest poega 

Õhtulehe andmeil olid hukkunuteks 38aastane Sergei, 29aastane Karolina ning nende kolm poega – sülelaps, eelkooli- ja algklassiealine poiss. Piltidelt on näha, et teine korrus, kus asusid maja kaks magamistuba ja elutuba, on täielikult söestunud. Maja esimesel korrusel oli kaks esikut, köök ja kaminatuba.

10. detsembril kell 23.58 teatas Ihaste elanik häirekeskusele, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema naabermaja. Põlengu avastamise ajal oli maja tuld ja suitsu täis ning leegid ulatusid juba osaliselt ehitisest välja, et teataja pidi aiavoolikuga enda maja kaitsma. Kuue minutiga kohale jõudnud Annelinna komando päästjad leidsid eest lausleekides põleva eluhoone, kuhu päästetöödeks sisenemine oli esialgu võimatu. Kustutustöid alustati väljast, kuid suitsusukeldujad sisenesid järk-järgult söestunud ruumidesse, kust leiti hukkunud mees, naine ja kolm last.

Maja sisustus hävis tulekahjus. Päästetööde käigus toodi ruumidest välja lekkiv gaasiballoon. Põlengu tekkepõhjusi ja asjaolusid selgitab prokuratuur ja politsei.

Pere kolis majja alles tänavu mais. Enne traagilist tulekahju nägi hoone välja selline. Foto: Siim Kork

See on päästeameti ajaloo traagilisimate tagajärgedega eluhoone tulekahju. 2015. aasta jaanuaris hukkus Lääne-Virumaal tolleaegses Laekvere vallas Rohu külas elumaja põlengus ema koos kahe lapsega.