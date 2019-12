New Jersey tulistamise sihtmärk oli väike juudi pood, tulistajad kuulusid äärmuslikku ususekti 

Intsident algas umbes poole ühe paiku päeval. Esialgu teatasid väljaanded, et sündmuspaigaks oli viinapood, hiljem vahendades, et tulistamine toimus algul hoopis linna teises osas, seejärel röövisid pätid ühe kaubaauto, põgenesid sellega kaugemale, hüppasid autolt maha ning jooksid ühte väikesesse toidupoodi, kus vägivald jätkus. Tulistamise motiiviks oli korrakaitsjate esialgsel hinnangul tõenäoliselt nihu läinud tehing narkootikumidega ning terroriakti nad välistasid, arvates, et väike juutide poeke jäi kurjategijate teele juhuslikult.

Kolmapäeva pärastlõunaks on selge, et narkokuriteoga tegemist siiski pole ning koššer-kaupade pood oli hoolikalt välja valitud sihtmärk. Tulistajad, mees ja naine, kuulusid nn mustanahaliste iisraellaste ususekti.

Hukkus kuus inimest, nende seas üks 15aastase staažiga politseiuurija Joseph Seals. Poes tapsid kurjategijad kassiiri ja kaks ostlejat. Vähemalt üks poesviibinu sai viga, samuti said kergemaid vigastusi politseinikud. Mõlemad tulistajad said tulevahetuses politseiga surma.

Laiemalt võib mustanahaliste heebrealaste liikumist, millesse kuulub USAs mõnikümmend tuhat järgijat, vaadelda selle liikmete erinevate veendumuste põhjal. Mustanahaliste heebrealaste filosoofia keskmes on usk sellest, et nad pärinevad muistsest Iisraelist. Mõned neist peavad endid juutideks ning järgivad traditsioonilisi juudi kombeid, teised aga ennast juudi rahvusega siduda ei soovi. Kui välja arvata need, kes formaalselt usku vahetanud, ei pea judaismi järgijad musti heebrealasi üldiselt siiski päris juutideks. Ehkki valdav osa mustanahalisi heebrealasi on rahumeelsed inimesed, leidub nende seas väiksem sekt, mustad iisraellased, kes peavad juute kurjuse kehastuseks.