New Jersey toidupoes toimus tulistamine, hukkus neli inimest 

Intsident algas umbes poole kahe paiku päeval. Esialgu teatasid väljaanded, et sündmuspaigaks oli viinapood, hiljem täpsustades, et tulistamine toimus algul tänava peal ning jätkus ühes väikeses toidupoes. Hukkus neli inimest, nende seas üks politseinik. Vähemalt üks poesviibinu sai viga, samuti said kergemaid vigastusi politseinikud. Näib, et tulistajaid oli mitu, kuna politsei sõnul õnnestus kohapeal „üks ründajatest“ kahjutuks teha.